Energia: Eurelectric, game over per import combustibili fossili

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "La transizione energetica accelerata e l'elettrificazione possono far uscire l'Europa" dalle crisi del cambiamento climatico e del caro energia. E' il messaggio di Eurelectric, l'associazione Ue dell'industria elettrica, che in occasione del Power Summit a Bruxelles ha presentato le sue raccomandazioni per garantire che l'Ue diventi indipendente dal punto di vista energetico.

"Dobbiamo accelerare l'elettrificazione della nostra economia per riconquistare la nostra indipendenza, migliorare la sicurezza energetica e combattere il cambiamento climatico", ha evidenziato il presidente di Eurelectric, Jean-Bernard Levy.

Nelle sue linee guida Eurelectric indica la necessità di "alzare la posta in gioco" sulle rinnovabili con "autorizzazioni rapide" e "una forza lavoro qualificata".

E' poi "essenziale far avanzare rapidamente i tassi di elettrificazione drammaticamente stagnanti e rafforzare l'implementazione di pompe di calore, elettrolizzatori, infrastrutture di ricarica intelligenti e soluzioni di stoccaggio". Le altre priorità indicate riguardano "investimenti sicuri", la salvaguardia del mercato energetico e la tutela dei consumatori, garantendo anche l'accettazione sociale della transizione energetica. (ANSA).