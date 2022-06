Confindustria, per manifatturiero costo energia oltre 50 mld

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Confindustria sin dal mese di marzo ha pienamente condiviso la richiesta del Governo italiano di adottare un'azione coordinata a livello comunitario per mitigare il prezzo del gas", dice il delegato per l'energia di Confindustria, Aurelio Regina, in audizione presso la Commissione Attività Produttive del Senato. E avverte: "Il prezzo del gas e quello dell'energia elettrica hanno raggiunto livelli insostenibili che determineranno per il manifatturiero italiano un costo della componente energia in bolletta superiore a 50 miliardi di euro". Un "Costo decuplicato rispetto al 2020".

"Come indicato ripetutamente dal Presidente Bonomi - è auspichiamo che si possa trovare una soluzione contingente attraverso un cap sul prezzo del gas a livello europeo in grado di ridurre la speculazione e ricondurre l'indicizzazione dei prezzi finali alle effettive condizioni strutturali del mercato.

