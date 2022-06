Confindustria Ceramica, Savorani confermato presidente

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Conferma alla guida di Confindustria Ceramica per Giovanni Savorani. Faentino, 73enne, l'attuale presidente è stato rieletto dall'Assemblea dell'associazione con il 99,6% dei voti e resterà in carica per il biennio 2022-2023. Confermati anche i cinque vice-presidenti: Augusto Ciarrocchi, Luigi Di Carlantonio, Franco Manfredini, Filippo Manuzzi ed Emilio Mussini.

Fondatore dell'azienda Gigacer nel distretto ceramico di Imola-Faenza, Savorani è presidente di Confindustria Ceramica dal giugno del 2018. (ANSA).