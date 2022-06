Confcommercio Giovani a Palermo con l'evento "ShareIt"

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - "ShareIt", l'evento estivo di Confcommercio Giovani, sbarca a Palermo domani e venerdì.

L'importante meeting nazionale porterà nel capoluogo siciliano circa 100 giovani imprenditori dei gruppi giovani di Confcommercio provenienti da tutta Italia e dalle diverse categorie del terziario di mercato per una "due giorni" di lavoro dedicata al networking, alla formazione e alla condivisione di esperienze e conoscenze su temi legati alle nuove tecnologie, all'impresa e all'associazionismo. Domani pomeriggio, alle 14, i lavori saranno aperti a Palazzo Belmonte Riso dal presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Andrea Colzani, con il presidente di Confcommercio Giovani Palermo, Dario Scalia. A seguire gruppi di lavoro saranno impegnati che in una "maratona" di idee e si metteranno in gioco sui progetti che hanno caratterizzato il lavoro e le attività del gruppo giovani in questi anni. Nel percorso, i partecipanti saranno accompagnati da Paolo Gubitta, ordinario di Business organization ed entrepreneurship all'Università di Padova, e Fabio Tognetti, amministratore delegato di Unreal Training.

Venerdì, alle 10, a Palazzo Steri, dopo i saluti del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli e il benvenuto del rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri e della presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, saranno presentati i risultati dei lavori. (ANSA).