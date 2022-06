Camera: domani audizione presidente Enasarco su previdenza

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Giovedì 16 giugno, alle ore 13.30, presso l'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito al seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni, svolge l'audizione del presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), Alfonsino Mei.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (ANSA).