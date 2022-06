Bankitalia:Confindustria Puglia,forte rallentamento crescita

(ANSA) - BARI, 15 GIU - "La sensibile crescita dei dati economici pugliesi registrati nel 2021 e nel primo trimestre del 2022 sta già subendo un notevole rallentamento a causa delle tensioni nelle catene di approvvigionamento e dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Un trend negativo purtroppo destinato a permanere anche nei prossimi mesi che non ci permette di guardare con ottimismo al contesto industriale".

E' quanto afferma in una nota Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, commentando il rapporto annuale di Bankitalia sull'economia della Puglia.

"Una ripresa molto fragile - continua - con segnali di criticità che ha bisogno del concorso di tutti gli attori per ridare centralità all'economia reale e puntare sulle imprese, sull'industria, per rimettere in moto la macchina della crescita pugliese e nazionale".

"In questo quadro la fiducia delle imprese è di fondamentale importanza: è necessario - sottolinea - più impegno degli imprenditori a investire, a ricapitalizzare le loro aziende, a mettere i loro capitali nel sostegno alle attività produttive".

"Sono sicuro che la Puglia - conclude - saprà mantenere il suo dinamismo agganciandosi ad una ripresa che potrà consolidarsi grazie all'impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal Piano europeo così come dai fondi strutturali". (ANSA).