Autonomia: Confapi,un errore i fondi basati su spesa storica

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - «Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, così com'è, non risponde alle linee guida del Piano di ripresa e resilienza. Sono necessari una profonda valutazione di merito e un robusto passaggio in Parlamento per migliorarlo».

A dirlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli.

«Il testo attuale sembra non incidere sull'aspetto della coesione sociale e territoriale per cui il Pnrr è stato pensato e sviluppato - aggiunge Marrone -. Anzi, da una lettura del documento si ha l'impressione che regionalismo differenziato, disegnato dalla legge quadro, lasci le cose così come stanno, non aiutando nella riduzione del divario tra Nord e Sud del Paese. Obiettivo, invece, strategico per un rilancio dell'economia nazionale oggi aggredita dall'inflazione e dalle prospettive di una mancata crescita dovute anche alla guerra in Ucraina».

«La perequazione e l'accesso a pari condizioni di sviluppo sono la stella polare del nostro Recovery fund - conclude Marrone -.

Non si tratta di fare una battaglia ideologica Nord contro Sud, ma di rivendicare dei criteri sostenibili e solidaristici per la suddivisione delle risorse. Quale non è certamente quello della spesa storica che ha contribuito all'arretratezza socio-economica delle nostre regioni meridionali. I livelli essenziali di prestazione devono essere calcolati per aiutare il Sud, non per lasciarlo nella palude». (ANSA).