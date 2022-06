Assalto Confindustria Torino, chiuse indagini per 13 persone

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - La procura di Torino ha chiuso le indagini per i tafferugli con le forze dell'ordine avvenuti il 18 febbraio davanti alla sede cittadina di Confindustria durante una manifestazione contro l'alternanza scuola-lavoro. Gli indagati sono 13 e fanno parte di collettivi studenteschi.

Il 12 maggio erano scattate undici misure cautelari (di cui tre in carcere). Il 27 maggio successivo il tribunale del riesame aveva messo ai domiciliari due degli arrestati. Dei quattro che si trovavano ai domiciliari, tre erano tornati in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).