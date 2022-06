ANSA/ Confindustria ceramica, 'settore va, ma rischi dai costi'

(di Gianluca Angelini) (ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Un comparto - quello della ceramica - in buona salute capace di archiviare lo scorso anno con un fatturato di 7,5 miliardi, esportazioni per 5,2 miliardi e protagonista di un avvio di 2022 "con una crescita a doppia cifra sia sul mercato interno che dell'export". Ma su cui pesa - e non poco - il rischio legato "all'esplosione nei costi dei fattori produttivi, con il gas naturale che avrà una extra bolletta annua per l'intero settore nell'ordine dei 900 milioni, i pallet in legno che sono già aumentati del 224%, i cartoni per imballaggio del 180%, mentre i noli marittimi hanno quintuplicato il prezzo".

A leggere così il passato recente e il futuro prossimo del settore ceramico nazionale è il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani - riconfermato oggi per il biennio 2022-2023 - che invita la politica fare in fretta con i decreti attuativi del Dl Energia, a "ripartire con l'estrazione di gas dai pozzi esistenti e a ricominciare a cercare anche i nuovi giacimenti" in modo da porre un argine all'aumento dei costi di energia e materie prime e non penalizzare un settore che 'corre' e, da sempre, uno dei i fiori all'occhiello del 'Made in Italy'.

"La fortuna - ha osservato il leader degli industriali ceramici italiani - è che il mercato continui a tirare così tanto. Se si continua a vendere molto, prima o poi, aggiusteremo il tiro sui costi, ammesso che restino stabili e che non proseguano a cambiare così repentinamente. Teniamoci stretta la crescita a doppia cifra" che si sta vivendo pure in questa prima parte dell'anno. Anche perché, ha sottolineato Savorani, "la possibilità di trasferire sui prezzi questi aumenti ha oggettivamente dei limiti e sta creando fortissime tensioni nella marginalità aziendale". Con le imprese costrette a fronteggiare una impennata dei costi che, complessivamente tra quelli per il gas, per i trasporti, la logistica, i pallet i cartoni per imballaggi e i noli marittimi, potrebbe aggirarsi "sull'1,6-1,8 miliardi".

Da qui l'invito alla politica a non perdere tempo. Sul fronte del caro-energia - ha argomentato Savorani - "il Governo ha destinato risorse importanti a famiglie ed imprese per contrastarlo che però riducono solo del 12% l'incremento annuo stimato per la ceramica. Tali misure - ha aggiunto - hanno regolato i primi due trimestri ed è necessaria una loro proroga fino a fine dell'anno". Poi, è la chiosa, "dal varo del Decreto Energia sono passati più di tre mesi e mancano ancora i decreti attuativi: una situazione che impedisce l'applicazione di una norma urgente ed indispensabile per l'industria ceramica e per gli altri settori manifatturieri interessati". (ANSA).