Alimentare, intesa filiera Georgofili-Confindustria Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - I 'saperi' degli accademici dei Georgofili saranno a supporto dell'industria alimentare toscana e della sua filiera per la promozione internazionale e la ricerca in campo agroalimentare, ma anche per la diffusione di una sana alimentazione. E' quanto prevede la collaborazione, siglata oggi fra Confindustria Toscana e Accademia dei Georgofili, sull'industria alimentare e su settori sempre più parte integrante nei processi produttivi agricoli come l'industria del legno, la chimica, la meccanica, l'informatica e la trasformazione digitale.

"L'accordo siglato dal presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, e dal presidente dell'Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini - si legge in una nota -, contribuirà anche a tutelare e far conoscere ai consumatori internazionali quel patrimonio gastronomico toscano di oltre 460 Prodotti agroalimentari tradizionali. La collaborazione tra la scienza dell'agricoltura e la trasformazione agroalimentare potrà, inoltre, generare nuove opportunità per l'agricoltura, le industrie alimentari, la grande distribuzione e i consumatori".

