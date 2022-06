++ Fisco:via libera a delega in commissione,lunedì in Aula++

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Via libera alla delega fiscale in commissione Finanze alla Camera, dove l'esame del provvedimento era cominciato il 17 novembre 2021. Dopo aver completato ieri le votazioni sugli emendamenti ai dieci articoli, oggi la commissione ha votato il mandato al relatore, il presidente Luigi Marattin (Iv), a riferire positivamente in Aula alla Camera, dove il provvedimento è atteso lunedì. Ha votato a favore tutta la maggioranza, contro FdI e Alternativa. (ANSA).