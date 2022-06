++ Confindustria, in Italia i maggiori danni da caro energia ++

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il sistema-Italia emerge come il più colpito" dall'impatto sui costi di produzione dei rincari dell'energia. "Le stime del Centro Studi Confindustria rivelano come, in confronto a Francia e Germania, l'Italia sia il paese dove la crisi energetica rischia di produrre i maggiori danni".

Gli economisti di via dell'Astronomia lanciano così l'allarme per l'aumento del "divario di competitività di costo dell'Italia dai principali partner europei". E aggiornano le stime sulla bolletta energetica italiana: tra 5,7 e 6,8 miliardi in più al mese, tra 68 e 81 in più l'anno. Per il settore manifatturiero tra 27,3 e 31,8 miliardi in più l'anno. (ANSA).