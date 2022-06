Welfare: FI, E-R sottoscriva un Patto per la natalità

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - La Giunta dell'Emilia-Romagna dica se intende "sottoscrivere un Patto per la natalità insieme a enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche, per delineare la cornice strategica e le direttrici dei successivi accordi operativi e strategie attuative necessari per raggiungere l'obiettivo condiviso dell'aumento della natalità". È la richiesta fatta da Forza Italia durante il Question time. La risposta è arrivata dall'assessora al Welfare e vicepresidente della Regione, Elly Schlein.

Gli azzurri ricordano che negli ultimi 10 anni il calo della natalità è evidente perché "in Emilia-Romagna i nati nel 2020 sono stati 29.861 contro i 41.306 del 2010". Forza Italia parla quindi di "emergenza natalità" e sottolinea che "la Regione Emilia-Romagna ha un'esperienza virtuosa di politiche strategiche in un'ottica di collaborazione multilivello nel Patto per il Lavoro e per il Clima", ma nel "Patto deve esserci anche un patto per la natalità". La denatalità, ha evidenziato Fi, deve "diventare un'emergenza come la transizione ecologica, il clima e l'ambiente". Gli obiettivi del Patto, ha replicato Schlein, "toccano impegni che la Regione porta avanti da tempo, tra cui l'investimento sui servizi educativi e dell'infanzia. La Regione è tra le prime in Italia per la tutela e l'attenzione alle fascia 0-3 anni e 3-6. Il Fondo sociale - ha aggiunto - è stato aumentato anche per sostenere natalità (ci sono 350mila euro in più nel 2022)".

Fi ha replicato "che la prima responsabilità è sua, assessora, poi nostra. Lei ha fatto l'elenco delle cose fatte da 50 anni, ma gli asili non hanno aiutato ad aumentare la natalità".