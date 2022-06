Turismo: Assosistema Confindustria incontra Garavaglia

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "E' fondamentale che i rincari dell'energia, del gas e delle materie prime non frenino il rilancio del settore del turismo, già fortemente provato da oltre due anni di pandemia". Il segretario generale di Assosistema Confindustria, Matteo Nevi, lo sottolinea commentando un incontro che l'associazione ha avuto oggi con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. "In questo delicato momento - avverte - dobbiamo avere maggior cura di tutti gli attori che compongono la filiera del turismo, anche delle aziende dei servizi come le lavanderie industriali che, tramite il noleggio e la sanificazione del tessile e della biancheria, forniscono alle strutture alberghiere e della ristorazione un supporto strategico e indispensabile". E' "necessario che il governo intervenga subito per calmierare i costi del gas e dell'energia per evitare che siano le aziende a dover compensare i maggiori oneri all'interno della filiera".

"La sicurezza igienica e la sostenibilità ambientale sono le due sfide che il settore turistico-alberghiero dovrà sostenere nell'immediato futuro", evidenzia Aldo Confalonieri, presidente della sezione turismo dell'associazione.

"Torneremo dal ministro Garavaglia subito dopo l'estate - dice ancora Nevi -: ci siamo lasciati con un'idea progettuale sulle filiere e sulla loro qualificazione sia per sostenere l'industria del turismo nella sua completezza che per migliorare, anche tramite gli obiettivi del Pnrr l'ospitalità italiana".

L'associazione rappresenta le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, industrie. (ANSA).