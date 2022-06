Professioni: consulenti, Festival Lavoro dal 23/6 a Bologna

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Due anni di pandemia ci hanno fatto comprendere che le difficoltà possono trasformarsi in occasioni per riflettere sulle nuove forme di lavoro, sui modelli organizzativi e produttivi e fare tesoro di questa esperienza per il futuro che ci attende": con queste parole la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Marina Calderone introduce il Festival del Lavoro 2022, che la categoria professionale ha organizzato quest'anno a Bologna, dal 23 al 25 giugno (al Palazzo della Cultura e dei Congressi).

Diritto, politiche attive, orientamento al lavoro, professione & previdenza, obiettivo 2030, opportunità: questi, si legge in una nota, i titoli delle macro-aree della 'kermesse' dedicate alla formazione, cui si affiancano i "laboratori" e l'"Agorà in libreria". Numerosi gli ospiti tra i rappresentanti del governo (tra cui i ministri del Lavoro, degli Esteri e della Funzione pubblica Andrea Orlando, Renato Brunetta e Luigi Di Maio) al Festival che, si chiude la nota, è segnalato tra gli eventi dell'Anno europeo dei Giovani 2022, e permetterà a studenti, laureandi, laureati e giovani di confrontarsi con gli esperti di settore su temi che vanno dall'intelligenza artificiale all'autoimprenditorialità, dalle criptovalute al metaverso.

