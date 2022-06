Pmi: a Bari il 17/6 convention con Bonomi e ministro Bianchi

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Definire un'agenda di proposte per il rafforzamento delle piccole e medie imprese italiane sarà uno dei temi dell'evento che si terrà venerdì 17 giugno a Bari nel Teatro Kursaal Santa Lucia dal titolo ' Le assise della piccola industria di Confindustria - Ascolto. Coraggio. Impresa'. Attesi gli interventi del ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

"Bisogna riportare le Pmi al centro dell'agenda del Paese.

Chiediamo alla politica di raccogliere le indicazioni degli imprenditori che rappresentano la parte più produttiva e sana del sistema. Tra un anno si andrà alle elezioni, se Governo e Parlamento riusciranno a tenere conto delle nostre proposte, facendole diventare agenda politica, potremo superare questa fase", ha detto il presidente della Piccola Industria, Giovanni Baroni, sintetizzando in una nota lo scopo dell'iniziativa.

"Le assise - sottolinea la nota di Confindustria Puglia - arrivano dopo due anni di pandemia e contemporaneamente all'esplosione del conflitto in Ucraina, eventi che hanno prodotto e stanno ancora producendo forti impatti sul tessuto economico italiano. L'iniziativa di Bari è stata preceduta da un percorso di nove tappe su tutto il territorio italiano e ha coinvolto attivamente oltre mille imprenditori".

"Le Pmi rappresentano la maggior parte del nostro tessuto imprenditoriale, sono la forza del Paese, grazie a loro la nostra economia ha resistito alle difficoltà create dalla pandemia", ha detto la vicepresidente Piccola Industria e presidente di Piccola Industria Puglia, Teresa Caradonna. "Ora - conclude - però è giunto il momento di supportarle, di guidarle verso una crescita di qualità che le renda capaci di affrontare le sfide attuali e future". (ANSA).