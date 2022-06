Pensioni: Pappa Monteforte presidente della Cassa Notariato

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il notaio Vincenzo Pappa Monteforte, 63 anni, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli), è il nuovo presidente della Cassa nazionale del Notariato: il consiglio di amministrazione dell'Ente pensionistico lo ha eletto, per il triennio 2022-2024, insieme a Franco Amedeo vicepresidente e Patrizia Sara Siciliano segretario. Nel Comitato esecutivo siederanno, invece, Felipe Benvenutti, Antonello Garau, Giuseppe Mattera e Stefano Poeta. "È per me un momento di grande gioia ed emozione - ha commentato - Seppur nella consapevolezza delle difficoltà del ruolo, al quale sono stato chiamato. Oltre a ringraziare i colleghi del Cda, il mio primo pensiero è rivolto a Francesco Giambattista Nardone, che ha guidato il nostro ente di previdenza nell'ultimo triennio. Nonostante le difficoltà dipese dalla pandemia, che ha inciso profondamente sulla situazione economico-finanziaria del Paese, è riuscito con una politica accorta, espressa dal bilancio 2021, pochi mesi fa approvato dall'assemblea dei rappresentanti, a raddoppiare il saldo della gestione previdenziale (117,450 milioni contro gli 51,844 milioni dell'esercizio precedente). L'avanzo, al contempo, ha superato i 100 milioni, mentre le entrate sono aumentate del 22,43%", ha chiuso. (ANSA).