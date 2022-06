Pensioni: Cassese, Casse si oppongano ad assimilazione a Pa

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Dal 1994 sono intervenute numerose norme che hanno assimilato" gli Enti di previdenza privati alla Pubblica amministrazione, e che "quindi, vanno in controtendenza, rispetto alla disciplina del 1993 - 94, che sottraeva al regime pubblicistico" le Casse professionali, che adesso "dovrebbero fare muro" contro la graduale volontà del Legislatore di "attrarle nell'area della Pa". Parola dell'ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese, intervenuto oggi pomeriggio ad un seminario voluto dall'Adepp, l'Associazione degli Enti previdenziali presieduta da Alberto Oliveti, a Roma, per affrontare il tema dell'autonomia del comparto. Secondo lo studioso, che ha ripercorso le 'tappe' normative che hanno generato quella che ha definito una "involuzione", rispetto allo spirito dell'istituzione delle Casse private, diverse norme, dal 2009 al 2016, hanno avuto "finalità di contenimento della spesa pubblica". Ma, ha aggiunto, gli Enti pensionistici "non concorrono alla formazione del patrimonio pubblico, perché le loro risorse sono costituite con contributi di privati professionisti e sono destinate ad uno scopo specifico. Su di esso e sulla sua gestione non possono applicarsi norme relative al contenimento della spesa pubblica, sia perché gli Enti sono privati, sia perché le risorse gestite non provengono dal tesoro dello Stato", ha spiegato Cassese, dinanzi ad una platea di presidenti, direttori e rappresentanti del mondo della previdenza privata e delle libere professioni.

(ANSA).