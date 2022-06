Ocse: crescita G20 rallenta, +0,7% in primo trimestre

(ANSA) - PARIGI, 14 GIU - La crescita del Pil nei Paesi del G20 è continuata a rallentare nel primo trimestre 2022: è quanto afferma l'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Internazionale, che la settimana scorsa ha tenuto la grande riunione annuale del suo consiglio ministeriale a Parigi. Un evento presieduto quest'anno dall'Italia e a cui ha partecipato anche il premier, Mario Draghi.

Nel primo trimestre 2022, precisa l'Ocse, il Pil del G20 è aumentato dello 0,7% su base trimestrale, in calo rispetto all'aumento dell'1,3% registrato nel quarto trimestre 2021. In Italia il Pil nel primo trimestre del 2022 è stato del +0,1% contro il +0,7% del quarto trimestre 2021 e nella zona dell'euro è stato dello 0,6% contro lo 0,2% del periodo precedente .

