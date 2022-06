Migranti:inserimento lavorativo per minori,progetto Cna-Assb

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Quattro ragazzi migranti non accompagnati in cerca di una chance lavorativa e quattro aziende in cerca di di forza lavoro: su queste basi è nato il progetto sperimentale che ha visto collaborare Cna-Shv Alto Adige e Assb.

"L'inserimento lavorativo è una delle sfide più importanti che i minori stranieri non accompagnati affrontano nei loro progetti di accoglienza - spiega la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Daniela Höller, che ha messo in contatto Cna e Assb - Per questo creare una collaborazione efficace fra mondo dell'economia e mondo sociale è centrale, non solo perché spesso l'attività professionale è il centro del progetto di vita del minore, ma anche perché i contatti sul territorio hanno un grande potenziale socio-educativo volto alla crescita e all'autonomia personale dei minori".

Nell'ambito del progetto, è stato individuato un percorso sperimentale, basato su uno stage formativo in azienda finalizzato proprio alla formazione dei minori stranieri non accompagnati prossimi a compiere la maggiore età. Gli stage che sono stati attivati dopo aver verificato tutti i dettagli normativi.

La buona riuscita dal progetto è testimoniata dal fatto che altre sei aziende hanno chiesto di poter attivare un percorso formativo simile. I settori interessati sono diversi: dal gommista alla stampa digitale, da quello deiserramenti alla pittura. "Un progetto come questo è dimostrazione che l'economia è capace di mettersi al servizio della comunità e che, insieme, mondo economico e sociale possono dar vita a esperienze che arricchiscono entrambi", commenta il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati. (ANSA).