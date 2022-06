Inps: gli aggiornamenti con Alexa e Google Home

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - È arrivato il nuovo servizio informativo dell'Inps che permette agli utenti di consultare news e comunicati stampa attraverso la semplice richiesta vocale ad Alexa e Google Home. Lo annuncia l'istituto.

Questa nuova funzionalità è attivabile tramite l'App sul proprio smartphone o direttamente attraverso l'interazione vocale con l'assistente che contenga le parole "Inps notizie".

Una volta attivata la funzione Inps notizie sarà possibile ascoltare le ultime 10 news e i comunicati in ordine cronologico (dalla informazione più recente alla meno recente) ed effettuare ricerche per testo, filtrare notizie e comunicati stampa per data.

Inps notizie è consultabile anche da dispositivi dotati di schermo. Attraverso lo schermo sarà possibile scorrere la lista delle news e dei comunicati stampa e visualizzare i relativi contenuti con l'uso del touch screen.

Il nuovo servizio rientra tra le attività di innovazione previste nei progetti dell'Inps per l'attuazione del Pnrr, mirate a rendere disponibili all'utenza le informazioni ed i servizi dell'Istituto in logica multicanale. (ANSA).