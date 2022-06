In cdm domani dl fisco e trasporti, da strade di Roma a tpl

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Saranno due i decreti di semplificazione che approderanno domani sul tavolo del consiglio dei ministri. Uno riguarderà il calendario fiscale, con nuove scadenze aggiornate, l'altro, a quanto si apprende, conterrà invece misure sui trasporti. In particolare sono in arrivo interventi per la semplificare la realizzazione delle opere del Giubileo e per la manutenzione delle strade di Roma. A sostegno del settore croceristico saranno previste ulteriori attracchi temporanei nell'area veneziana. Il trasporto pubblico locale sarà indirizzato sempre più verso la sostenibilità, con un nuovo accento sulla sharing mobility e sul lavoro dei mobilty manager.

Misure ad hoc riguarderanno anche la manutenzione, il controllo e la messa in sicurezza delle dighe. (ANSA).