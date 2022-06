In cdm domani dl fisco e trasporti, da strade di Roma a tpl (2)

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Secondo la bozza all'esame del preconsiglio che l'ANSA ha potuto visionare, il decreto di semplificazione fiscale prevede innanzitutto una serie di norme di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente, con modifiche del calendario delle scadenze, ma anche con misure per agevolare la dichiarazione dei redditi precompilata. Tra le semplificazioni in materia di imposte dirette rientrano novità sull'Ires e sull'Irap, oltre al rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa, mentre per le imposte indirette arrivano la semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, la semplificazione dei modelli di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali, l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni.

Vengono inoltre prorogati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti e e per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta 2021.

Infine viene istituito un fondo da 58 milioni di euro per il 2022 per finanziare le iniziative dei comuni volte a contrastare le criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei ragazzi. Lo stesso fondo è destinato anche alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie 'STEM', da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. (ANSA).