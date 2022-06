Forum Pa: protesta lavoratori Istat, no alla privatizzazione

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "No alla privatizzazione dell'Istat.

No alla 3-I Spa": la protesta dei lavoratori Istat ha aperto una delle sessioni di lavoro organizzate nell'ambito del Forum Pa, inaugurato oggi a Roma, dove una ricercatrice ha preso la parola per spiegare le ragioni per cui dal 24 maggio scorso sono in assemblea permanente. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 aprile "autorizza la costituzione della società 3-I Spa da parte di Inps, Inail e Istat con il compito di sviluppare, manutenere e gestire soluzioni software e servizi informatici, aprendo le porte all'esternalizzazione di tutte le funzioni dell'informatica dell'Istat", si legge nella nota firmata dai lavoratori Istat in assemblea permanente esprimendo "profonda preoccupazione per l'impatto che avrà sull'organizzazione, autonomia e la credibilità dell'Istituto, la protezione dei dati raccolti da cittadini e imprese e la spesa pubblica". Per il 20 giugno è previsto uno sciopero per l'intera giornata. (ANSA).