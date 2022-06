Forum Pa, a fine anno oltre 94 pensioni ogni 100 contribuenti(2)

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Nell'ultimo anno, sottolinea inoltre la ricerca Forum Pa, si è assistito ad una crescita percentuale dei pensionamenti per anzianità (il 59% del totale) rispetto a quelli per vecchiaia (il 17,8%), effetto anche di Quota 100 (entrato in vigore nel 2019 e concluso a dicembre 2021), di cui hanno beneficato nel triennio 166 mila impiegati pubblici. A partire dal primo gennaio 2022, per dodici mesi è in vigore Quota 102, 169 mila lavoratori pubblici nell'anno avranno maturato 38 anni di anzianità, 430 mila avranno età compresa tra i 62 e i 66 anni, "per cui è presumibile un'ulteriore accelerazione di uscite". (ANSA).