Fisco:Iv, bene mensilizzazione acconti per gli autonomi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - 'Approvata in Commissione Finanze la possibilità per i lavoratori autonomi di pagare su base mensile gli acconti e i saldi, una misura importante sviluppata da una proposta dal Presidente Luigi Marattin per venire incontro alle esigenze di liquidità delle partite IVA. È stata approvata inoltre un altro emendamento di Italia Viva che mette fine alla distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria che permetterà di tassare in via uniforme sia dividendi e cedole che le plusvalenze, un passo avanti nella direzione dell'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio'". Lo afferma Massimo Ungaro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Finanze alla Camera a margine dei lavori sulla riforma fiscale (ANSA).