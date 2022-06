Fisco: Zanichelli (M5s), ok a incrocio dati fattura elettronica

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Con un emendamento, a mia firma, alla delega fiscale, che ha finalmente ripreso il suo percorso in commissione Finanze, mettiamo la tecnologia al servizio del contribuente disponendo il pieno utilizzo per la pubblica amministrazione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, così da evitare un sovraccarico burocratico a danno di cittadini e imprese". Lo dichiara in una nota Davide Zanichelli, deputato M5s della commissione Finanze.

"Inoltre - continua il deputato - prevediamo che le banche dati a disposizione delle singole amministrazioni possano essere incrociate, al fine di ridurre ulteriormente la richiesta di carte e documenti al settore privato". (ANSA).