Fisco: via libera in commissione al cashback fiscale

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Via libera al cashback fiscale, che sarà applicato con priorità alle spese di natura socio-sanitaria. Lo ha deciso la commissione Finanze della Camera, approvando l'emendamento alla delega fiscale, come riformulato nell'intesa fra maggioranza e governo. Nel riordino di deduzioni e detrazioni, il testo prevede quindi che non si dovrà più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi. Le detrazioni saranno erogate direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse.

La seduta della commissione è ripresa nel tardo pomeriggio dopo l'interruzione per i lavori dell'Aula. L'obiettivo è di portare a termine le votazione sugli emendamenti ai 10 articoli entro mezzanotte. Poi fra domani e giovedì arriverà il voto sul mandato al relatore. Il provvedimento è atteso in Aula a Montecitorio lunedì. (ANSA).