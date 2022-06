Fisco: via libera in commissione a modifica riforma del catasto

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Via libera alla modifica della riforma del catasto, prevista dalla delega fiscale, in commissione Finanze alla Camera. È stato infatti approvato l'emendamento, firmato dal relatore Luigi Marattin (Iv), che sostituisce il secondo comma dell'articolo 6 secondo l'intesa definita a fine maggio fra maggioranza e governo.

"È un argomento che non abbiamo discusso a sufficienza, il catasto", ha ironizzato Marattin illustrando le principali novità della riformulazione: si precisa che il gettito che emergerà dall'emersione degli immobili fantasma deve essere destinato alla riduzione dell'Imu e prevalentemente attribuito ai comuni dove si trovano; il valore patrimoniale viene sostituito dalla possibilità di consultare la banca dati dell'Omi; e si specifica che le informazioni frutto della ricognizione non possono essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi basati sulle risultanze catastali e, di conseguenza, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

Come ha ribadito nella seduta di questa mattina la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra, già nel testo originale era chiaro che questa riforma "non avesse influenza sull'Imu, e quindi neanche sull'Isee". Un aspetto contestato nella dichiarazione di voto dal leghista Alberto Gusmeroli, secondo cui "è uno scampato pericolo: ora rispetto al testo originale è chiarissimo che qualsiasi cosa fatta non incide sull'Isee".

"Per noi - ha osservato Marco Osnato, di FdI - rimane il rischio di una imposizione fiscale ulteriore sulla casa. Forse questa formulazione è ancora più pericolosa della precedente".

