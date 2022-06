Fisco: via libera a flat tax in commissione senza voto di Leu

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Via libera alla conferma della flat tax, con scivolo di due anni, in commissione Finanze alla Camera, dove procede l'esame degli emendamenti alla delega fiscale. La misura, che il M5s definisce 'easy tax' e la Lega 'mini flat tax', è passata con i voti di maggioranza e opposizione, tranne quello di Leu. Come annunciato già nella riunione di fine maggio in cui è stata trovata l'intesa fra maggioranza e Palazzo Chigi, Leu non ha condiviso neanche la modifica con cui è stato eliminato dalla delega il riferimento al modello fiscale duale. "Il mio voto contrario si traduce in non partecipazione alla votazione" ha detto il deputato di Leu Luca Pastorino e, a proposito dell'emendamento sulla flat tax, ha aggiunto che "con questa misura si contraddice anche l'approvazione dell'emendamento con cui si introduce il principio di equità orizzontale". (ANSA).