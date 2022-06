Fisco: Ungaro, Fisco, approvati emendamenti importanti di Iv

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Stamani è finalmente ripreso dopo mesi di interruzione il cammino della riforma fiscale, una riforma cruciale che il nostro paese attende da decenni, necessaria per semplificare e rendere più leggero il nostro fisco. Sono stati approvati diversi emendamenti importanti proposti e voluti fortemente da Italia Viva, a cominciare dal pieno utilizzo dei dati fiscali della fatturazione elettronica per favorire la piena interoperabilità delle banche dati, per semplificare la vita ai contribuenti e combattere l'evasione, il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali, la razionalizzazione delle sanzioni amministrative che dovranno garantire gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali". Lo dichiara in una nota il deputato Massimo Ungaro, capogruppo di Italia viva in commissione Finanze alla Camera. (ANSA).