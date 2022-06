Fisco: riparte voto in commissione, ultimo sprint per delega

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dopo sette mesi, fra polemiche e trattative che hanno messo a dura prova la tenuta della maggioranza, si avvia alla conclusione l'esame della delega fiscale in commissione Finanze alla Camera.

Questa mattina sono riprese le votazioni sugli emendamenti, partendo da quelli di opposizione che non sono stati assorbiti nell'intesa definita fra la maggioranza e Palazzo Chigi il 26 maggio, al termine del braccio di ferro con Lega e FI che chiedevano la modifica della formulazione dell'articolo 6, quello sulla riforma del catasto, già approvato dalla commissione l'8 marzo. Da allora si era interrotto l'esame del provvedimento, ripreso oggi.

Finora gli emendamenti di opposizione sono stati tutti respinti. La commissione Finanze conta di concludere giovedì l'esame del provvedimento, di cui è relatore il presidente Luigi Marattin (Iv). Poi la delega approderà in Aula alla Camera lunedì prossimo. (ANSA).