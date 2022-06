Fisco: commissione chiude esame delega,domani mandato a relatore

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Si è concluso l'esame della delega fiscale in commissione Finanze alla Camera, iniziato sette mesi fa. Nelle sedute di oggi sono state effettuate le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti i dieci articoli. Domani la commissione è convocata alle 15.3' per la votazione sul mandato al relatore. La delega fiscale è in calendario lunedì in Aula alla Camera. (ANSA).