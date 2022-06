Fisco: Azione, ai contribuenti risorse da riordino detrazioni

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Con l'approvazione dell'emendamento 2.94 di Azione, a mia firma, le risorse che si liberano dal riordino di deduzioni e detrazioni ritornano al contribuente".

Lo afferma in una nota il deputato di Azione e componente della commissione finanze Nunzio Angiola.

Angiola precisa che "la legge delega prevede come principio e criterio direttivo specifico per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta.

Un aspetto degno di nota è quello che prevede la destinazione delle risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, ai contribuenti soggetti all'Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi".

"Per noi di Azione" - ha concluso Angiola - si è trattato di un passo avanti verso una maggiore equità del sistema fiscale, per meglio calibrare la tassazione tra contribuenti, ponderando al meglio meriti e bisogni individuali". (ANSA).