Confindustria E-R, cala fiducia imprese accelerare supporto

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Nel primo scorcio dell'anno "l'economia regionale ha registrato una buona capacità di ripartenza dopo la pandemia ma il clima di fiducia delle imprese è in peggioramento, soprattutto a causa dei pesanti costi energetici, delle difficoltà di approvvigionamento di molte materie prime e degli effetti diretti e indiretti del conflitto russo ucraino. Il PMI manifatturiero è sceso a maggio da 54,5 a 51,9". Così la presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi, inquadra la situazione che sta vivendo l'economia emiliano-romagnola alla luce dell'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera regionale nel primo trimestre realizzata in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, la stessa Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo.

La crescita del 24% dell'export regionale nel primo trimestre, viene osservato dalla Confindustria regionale "è un dato positivo che fa sperare nella tenuta del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna. Continuano però le preoccupazioni per l'incertezza del quadro macroeconomico globale, che incidono sulle decisioni di investimento" A giudizio dell'associazione degli industriali emiliano-romagnoli "In questa fase in cui diminuisce la capacità delle imprese di autofinanziarsi dobbiamo accelerare gli interventi di supporto e le politiche industriali per accompagnare gli investimenti, a partire dall'attuazione in tempi brevi di una strategia energetica fondata su un mix di fonti e dalla semplificazione delle autorizzazioni. La nomina del Presidente Bonaccini a Commissario straordinario per il rigassificatore di Ravenna - conclude Confindustria Emilia-Romagna - va certamente in questa direzione, confermando anche l'impegno a realizzare uno dei più grandi investimenti europei nel campo dell'eolico e del fotovoltaico". (ANSA).