Confindustria: attrarre investimenti, protocollo in Sicilia

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Fidelizzare e supportare le imprese a capitale estero che investono in Sicilia con l'attivazione di un servizio di customer care loro dedicato in modo da creare le condizioni per aumentare gli investimenti nei territori in cui già operano". Questo - spiega una nota - "il fulcro del protocollo tra Confindustria, Regione Siciliana e Confindustria Sicilia, firmato questa mattina a Siracusa dalla vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, dall'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Girolamo Turano e dal Presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese".

"L'attrattività del sistema-Sicilia è un tema fondamentale da affrontare per garantire sostegno e sviluppo al tessuto di piccole e medie imprese, per recuperare il gap di competitività e produttività che le separa dal resto del Paese", commenta il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese: "La Sicilia - dice - sembra stia tornando ad esercitare una forza attrattiva all'estero. Ma se è vero che questo è un segnale positivo di ripresa, è pur vero che la porzione degli investimenti diretti esteri destinati alla Sicilia rimane comunque limitata. L'obiettivo deve essere quello di accogliere e trattenere le multinazionali. E noi, con questo protocollo d'intesa, abbiamo già fatto un pezzo di strada". (ANSA).