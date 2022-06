Confindustria: attrarre investimenti, protocollo in Sicilia (2)

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Il quadro geopolitico così mutevole e precario impone alle istituzioni e al mondo produttivo siciliano un impegno maggiore sul fronte dell'attrazione degli investimenti esteri. È chiaro che la crisi nell'est Europa insieme all'instabilità del nord Africa e del Medio oriente potranno fare della Sicilia una validissima opzione per investitori stranieri - commenta l'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Girolamo Turano -. È dunque fondamentale farsi trovare pronti: come Regione abbiamo portato a casa le Zes siciliane che sono uno straordinario strumento per la competitività della Sicilia, c'è il lavoro fatto in questi anni con la Farnesina sull'internazionalizzazione delle imprese e oggi si aggiunge questo protocollo con Confindustria che ci impegna non solo sul fronte della sinergia strategica ma anche nel campo della formazione delle imprese e delle figure professionali e della capacità di analisi degli scenari.

L'obiettivo è tornare ad essere l'orizzonte degli investitori esteri".

Il protocollo firmato a Siracusa rappresenta "un fondamentale punto di partenza - aggiunge Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa - di un più ampio quadro di iniziative che oltre a favorire il dialogo, serva a mettere in risalto quelle condizioni ambientali che gli imprenditori privilegiano quando decidono dove investire: legalità, certezza del diritto, infrastrutture materiali e immateriali, percorsi e tempi autorizzativi, servizi essenziali quali la sanità, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Non casuale la scelta di Siracusa per la firma del protocollo, per l'alta aggregazione di aziende multinazionali, non solo numericamente, ma soprattutto per fatturato: nel periodo pre-pandemia il 61% dell'export regionale proveniva da questo territorio (il 12% del Mezzogiorno). Qui è inequivocabile la vocazione all'export di un territorio che per anni ha attratto investitori soprattutto multinazionali, trainando l'economia siciliana, grazie alla collocazione geografica, al centro del Mediterraneo, alle favorevoli condizioni climatiche, alle infrastrutture portuali, ma anche grazie alla laboriosità delle maestranze locali che hanno acquisito negli anni un know-how apprezzato ed esportato anche all'estero". (ANSA).