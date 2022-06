Casa: Maggioni confermato presidente Confcooperative Habitat

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Contro le rendite, sì alla riforma del catasto. Una No tax area fino a un valore immobiliare di 500mila euro per famiglia, modifiche al bonus del 110% e riduzione dal 10 al 4% dell'Iva sui contratti di locazione".

Sono le proposte che Alessandro Maggioni ha presentato all'assemblea dei soci di Confcooperative Habitat che, si legge in una nota, lo ha confermato questa mattina a Roma alla presidenza della federazione che riunisce le oltre 1.000 cooperative aderenti che generano un fatturato aggregato di 625 milioni.

"Siamo convinti - spiega il presidente di Confcooperative Habitat - che la riforma del catasto sia un passo ineludibile per un Paese civile. Rimettere ordine ai valori catastali riportandoli a un'aderenza con la realtà è un passo utile", ma occorre stabilire "una zona franca d'imposta, per ogni nucleo famigliare o singola persona, su un valore immobiliare di 500.000 euro".

Sonora bocciatura per il bonus del 110% che per Maggioni va profondamente rivisto. "La questione energetica - sottolinea - dovrà essere l'elemento attorno a cui fa ruotare il riordino dei bonus edilizi incentivando robustamente fotovoltaico e produzione di energia pulita, in affrancamento dalle fonti fossili, anche incentivando il sostegno alla creazione di comunità energetiche cooperative di impronta condominiale o di isolato urbano. Si moduli l'incentivo, che non dovrebbe mai essere più dell'85%, in relazione alle categorie del catasto riformato" Un altro tema sul quale Confcooperative richiama l'attenzione è la riduzione dell'Iva al 10% sui canoni di locazione, convenzionata o in qualsiasi modo agevolata, "per portarla al 4% come tanti altri beni e servizi essenziali". (ANSA).