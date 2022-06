Camere commercio:Catanzaro,150 mila euro per comparto edile

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - La Camera di Commercio di Catanzaro ha deciso di sostenere la qualificazione delle imprese del comparto edile della sua provincia. Ad annunciarlo è stato il Commissario straordinario dell'Ente camerale, Daniele Rossi, presentando il bando con cui sono messi a disposizione delle aziende 150mila euro di fondi camerali.

"Grazie a questi fondi - è stato detto nel corso di una conferenza stampa - le imprese potranno ottenere voucher del valore pari al 50% (e fino ad un massimo di 5mila euro) dei costi necessari ad ottenere la certificazione Soa, un'attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori".

"Quello che presentiamo oggi - ha detto Rossi nel corso della conferenza stampa di presentazione della misura - è un ulteriore bando che va ad aggiungersi alle tante iniziative del genere messe in campo per sostenere concretamente le imprese della provincia di Catanzaro. Dopo quelli adottati durante la pandemia e per contribuire alla ripresa di alcuni settori-chiave, con questa misura ribadiamo come per la Camera di Commercio sia importante programmare interventi per le imprese dopo aver concertato con le associazioni di categoria gli strumenti più adatti e necessari a rispondere alle vere esigenze del tessuto produttivo. Per la Camera di Commercio si tratta di un investimento ingente, ritenuto che si tratta di somme proprie, ma siamo pronti ad intervenire ulteriormente qualora il fondo messo a disposizione dovesse risultare non sufficiente".

La conferenza stampa di presentazione del bando ha visto la partecipazione anche di Unindustria Calabria e Ance Catanzaro, i soggetti assieme ai quali il bando è stato definito. "Ritengo che il bando sia, in questo particolare momento, - ha detto il presidente di Ance Catanzaro, Luigi Alfieri - uno straordinario strumento di sostegno al comparto dell'edilizia, un intervento specifico, utile e concreto a favore del settore delle costruzioni".

"I dati che saranno resi noti - ha sostenuto il il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara - certificano come il settore delle costruzioni abbia fornito un grosso contributo all'economia calabrese. Assieme al turismo ha trainato il riassorbimento dell'occupazione. La misura odierna guarda al futuro e punta alla qualificazione del sistema imprenditoriale, facendo sì che proprio l'innalzamento della qualità dia vita ad un sistema più competitivo". (ANSA).