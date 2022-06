Bcc: Federazione Nordest, 'no fusioni ma più competenze'

(ANSA) - PADOVA, 14 GIU - Le cinque banche di credito cooperativo appartenente alla Federazione del Nordest, organismo associativo che racoglie le Bcc venete aderenti al gruppo Cassa centrale banca, hanno chiuso l'esercizio 2021 con un utile complessivo di 49,2 milioni, in crescita del 178,4% rispetto all'anno precedente.

Il dato è emerso oggi, a Padova, nel corso della assemblea alla quale hanno partecipato i vertici delle cinque insegne, Bancadria Colli Euganei, Cortinabanca, Banca Prealpi Sanbiagio, Banca Del Veneto Centrale, Bvr Banca Banche Venete Riunite - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova Società Cooperativa, oltre al presidente di Ccb, Giorgio Fracalossi, e a quello di Federcasse, Augusto Dell'Erba.

Il sistema ha raccolto nel 2021 da clientela 8,7 miliardi oltre a 4,1 miliardi per canali indiretti, ed ha erogato impieghi a famiglie e imprese per 6,3 miliardi. Per il presidente della Federazione, Lorenzo Liviero, per il futuro i progetti non riguardano "nuove banche e nuove fusioni né aggregazioni, ma allargamento territoriale delle competenze dei cinque istituti, che coprono una superficie vasta estesa su province diverse anche per la stessa sigla". (ANSA).