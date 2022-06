Appalti: Vono(FI), riforma importante, accolte richieste Pmi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Quello che ci accingiamo a votare è una riforma importantissima non solo per le necessità che da tempo Forza Italia ritiene indispensabili, come la semplificazione delle procedure, ma anche per consentire a uno dei settori fondamentali del nostro Paese di non soffrire del caro prezzi che incalza." Così la senatrice azzurra Silvia Vono (FI), relatrice in aula sulla Delega ai Contratti Pubblici in discussione oggi al Senato.

"Abbiamo accolto - aggiunge - le richieste delle PMI grazie al supporto fondamentale di Confindustria, con cui continuo a confrontarmi in modo costruttivo per una maggiore digitalizzazione nel processo degli appalti. Mi auguro che in un futuro vicinissimo ci sia la possibilità di concretizzare alcune integrazioni al nuovo codice degli appalti che Forza Italia ha già presentato". (ANSA).