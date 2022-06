++ Forum Pa, a fine anno oltre 94 pensioni ogni 100 contribuenti

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Al primo gennaio 2022, sono oltre 3 milioni (3.082.954) le pensioni da lavoro pubblico, in aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, con una spesa da 79.203 milioni di euro. E' quanto indica la ricerca presentata in apertura del Forum Pa, che richiama i dati Inps, secondo cui i dipendenti pubblici andati in pensione nel 2021 sono 146.110, con un'età media di 65,6 anni. Per effetto del mancato turnover, sottolinea, "a fine 2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002)". (ANSA).