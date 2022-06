Turismo: Us Lecce e Camera Commercio, 'promuoviamo territorio'

(ANSA) - LECCE, 13 GIU - La promozione del Salento grazie alla vetrina offerta dal calcio attraverso la partecipazione alla prossima serie A del club giallorosso. E' l'obiettivo dell'accordo sottoscritto oggi tra Camera di Commercio del capoluogo salentino, che ha investito 100mila euro, e l'Us Lecce. "Il Lecce - ha spiegato il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani - ha bisogno di viaggiare accanto alle istituzioni e la reputazione di Lecce in questo momento è talmente forte che, per questa stagiona calcistica, abbiamo pensato di dedicare un inno alla nostra città con la terza maglia, una sorta di cartolina di Lecce su cui si intravede uno skyline della città". "Fare impresa al Sud è difficilissimo, gestire un club è anomalo e complicato - ha sottolineato Sticchi Damiani - però sentiamo in ogni giornata la partecipazione e la vicinanza del territorio e dei tifosi. Cominciamo ora questo bel percorso in cui sono previsti interazioni e collegamenti per creare confronto tra le aziende del Salento attraverso eventi che vedono protagonista l'Us Lecce, probabilmente già a partire dal ritiro precampionato di Folgaria".

Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce, ha detto che "non potevamo farci scappare questa occasione per promuovere un territorio, le sue comunità e il suo tessuto imprenditoriale". "Confesso - ha concluso - che non è stato facile recuperare i 100mila euro che abbiamo deciso di investire come Camera in questa attività promozionale, anche a causa dei tagli che ormai stanno riguardando tutti i settori".

(ANSA).