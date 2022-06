Slovacchia: Camera commercio italo-slovacca celebra 25 anni

(ANSA) - PRAGA, 13 GIU - La Camera di commercio Italo-slovacca ha festeggiato in questi giorni i suoi primi 25 anni sul mercato slovacco. La Camera conta oggi oltre 200 società iscritte. Nel suo intervento, l'ambasciatrice Catherine Flumiani, ha sottolineato come in 25 anni di attività la Camera di Commercio, che opera con il sostegno del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, abbia assunto un ruolo centrale nel promuovere le esportazioni e gli investimenti italiani in Slovacchia.

Pur in un contesto di ripresa dell'interscambio bilaterale, tale ruolo appare tanto più essenziale alla luce delle sfide economiche globali, in particolare quelle scaturite dal conflitto in Ucraina. L'anniversario è stato anche l'occasione per la consegna dei Camit Awards a imprenditori e soci che si sono particolarmente distinti per le loro attività. Il premio della miglior azienda è andato a Immergas Europe. (ANSA).