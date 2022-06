Pensioni: Salvini, ritorno Fornero pietra tombale sistema Italia

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Se dovesse tornare in vigore la legge Fornero penso sarebbe la pietra tombale per il sistema Italia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a conclusione della riunione del partito convocata nella sede di via Bellerio a Milano.

"Ragionare sul tema di una riforma della pensioni equilibrata è uno dei temi sul tavolo. Di questo entro la settimana parleremo con il governo", ha aggiunto.