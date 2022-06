Patuanelli, serve strategia per standard Ue anche su import

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - "Riteniamo sia indispensabile una riflessione sulle azioni da attuare nel futuro per tutelare i consumatori e gli agricoltori europei" rispetto a "prodotti provenienti da Paesi i cui standard sanitari e ambientali sono inferiori rispetto a quelli applicati in Europa". Lo ha detto il ministro per l'Agricoltura Stefano Patuanelli intervenendo al Consiglio Ue agricoltura a Lussemburgo . "Pensiamo che occorra varare una strategia di lungo periodo che ci consenta di estendere tutti gli standard europei ai prodotti che accedono al nostro mercato partendo dagli standard sanitari e proseguendo con quelli ambientali e di benessere animale", ha affermato il ministro. "E' inoltre importante che si tenga conto anche delle condizioni di lavoro che impattano sul costo del prodotto finale".

"L'estensione degli standard europei dovrebbe essere richiesta negli accordi bilaterali perché a fronte di un più facile accesso al mercato europeo possiamo anche stabilire delle condizioni più ambiziose a livello multilaterale internazionale - ha affermato Patuanelli -. Le azioni attuate dalla Commissione vanno nella giusta direzione poiché occorre promuovere gli standard europei in tutti i fora esistenti e utilizzare la cooperazione allo sviluppo come strumento per accrescere la capacità amministrativa dei paesi terzi nell'elevare i propri standard produttivi". (ANSA).