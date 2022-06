Ocse: superindice conferma flessione crescita mondiale

(ANSA) - PARIGI, 13 GIU - Il superindice dell'Ocse, che tenta di stabilire con 6-9 mesi di anticipo le tendenze economiche future, prevede una flessione del ritmo di crescita nell'insieme della zona Ocse. Gli ultimi Indicatori compositi avanzati, il cosiddetto indice ICA, sembrano dunque confermare quanto contenuto nelle ultime Prospettive Economiche dell'Ocse presentate la settimana scorsa a Parigi, vale a dire una revisione della crescita mondiale al ribasso a causa della guerra in Ucraina e delle turbolenze legate alla catena di approvvigionamento. "Sotto l'effetto di un'elevata inflazione e di una fiducia molto debole dei consumatori - precisa l'Ocse - gli Ica indicano una flessione del ritmo di crescita anche nella zona euro nel suo insieme, in particolare, in Germania, Francia, Italia, come anche nel Regno Unito e in Canada". Gli Ica continuano invece a "prevedere una crescita stabile negli Stati Uniti e in Giappone".

Tra le grandi economie emergenti, l'indice Ocse indica un calo della crescita in Cina (per il settore industriale), un rallentamento in Brasile, ma una crescita stabile in India.

