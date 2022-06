Maltempo: nel Bellunese danni ad azienda, cig per 1300

(ANSA) - LIMANA (BELLUNO), 13 GIU - Dovrà rimanere chiusa per tutta la giornata di domani la sede della Costan-Epta, la maggiore fabbrica della metalmeccanica nel Bellunese, a causa dei danni provocati dall'intensa perturbazione che ha colpito nel pomeriggio il comune di Limana.

Secondo una prima ricostruzione, la grandine ha intasato le condotte di scarico causando l'allagamento dello stabilimento con interessamento in particolare all'impianto elettrico.

Il ripristino, secondo una nota dell'azienda, è atteso entro le ore 6.00 di mercoledì mattina. I circa 1.300 addetti saranno posti in cassa integrazione. (ANSA).