Intesa:più ricavi per Pmi attente a donne,75% come pre-Covid

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Le piccole e medie imprese che investono sulle donne e sul welfare crescono e raggiungono i livelli pre-Covid, seppure in un contesto tuttora difficile. Lo dimostrano le Pmi protagoniste della sesta edizione di 'Women Value Company' Intesa Sanpaolo, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario ispirato alla memoria della prima donna top manager del nostro Paese.

Il 71% stima un fatturato in aumento e il 75% ha recuperato i livelli pre-pandemia (o non aveva subito flessioni), mentre, l'87% ha mantenuto lo smartworking. Sei imprese su dieci offrono ai dipendenti soluzioni di assistenza sanitaria, mentre, più della metà di loro offre benefit aziendali ('flexible benefit') e ha attivato specifici corsi di formazione per le donne.

Il riconoscimento, rappresentato dalla 'Mela d'Oro', è stato istituito dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Intesa Sanpaolo con l'obiettivo di coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative. Due le Pmi vincitrici, che si sono distinte per politiche di sviluppo innovative e inclusive, capacità di valorizzare il talento femminile e per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale. Si tratta di: Multi, società di consulenza marketing, export e comunicazione con sede a Bergamo; e Masseria San Domenico, hotel 5 stelle che dal 1996 accoglie i suoi ospiti a Fasano, in provincia di Brindisi.

Le imprese vincitrici sono state scelte da una rosa di 100 finaliste, selezionate tra le 800 che si sono autocandidate in tutta Italia. Il 73% ha una politica retributiva favorevole o paritaria, l'81% ha almeno la metà dei ruoli manageriali ricoperti da donne, il 67% ha oltre la metà dei dipendenti donne. Novità del 2022, due menzioni speciali coerenti con le missioni del Pnrr: 'Innovazione', assegnata a Rold (Nerviano, MI), e 'Nuova Imprenditoria femminile' a Nanomnia (Campagnola di Zevio, VR). Le finaliste sono per il 54% piccole imprese e per il 46% medie imprese, distribuite per il 49% nel Nord Italia, il 40% nel Centro e l'11% al Sud. (ANSA).