Intesa Sanpaolo premia le Pmi attive sulla parità di genere

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Intesa Sanpaolo valorizza le imprese che si sono distinte per aver applicato con successo politiche di gender equality e welfare aziendale. Alle due imprese vincitrici della speciale 'Mela d'Oro' Women Value Company Intesa Sanpaolo e alle 100 imprese finaliste del premio, istituito da Fondazione Marisa Bellisario e dal gruppo bancario, è dedicato l'evento dal titolo 'La valorizzazione del talento femminile e la parità di genere nelle strategie aziendali di successo', in diretta streaming oggi, lunedì 13 giugno, alle ore 17 sul sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su Ansa.it.

Il riconoscimento è attribuito per il sesto anno a due Pmi, una piccola e una di medie dimensioni, che si sono distinte per le politiche di sviluppo innovative e inclusive, per la capacità di valorizzare il talento femminile e il merito, per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale.

L'appuntamento è anche l'occasione per riflettere e condividere best practice con testimonianze del mondo istituzionale e imprenditoriale. Intervengono, tra gli altri, accanto alle aziende premiate, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, la presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo, e, per Intesa Sanpaolo, Virginia Borla, Anna Roscio e Stefania Trenti. (ANSA).